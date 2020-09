Tempesta su Genova, danni e allagamenti in tutta la città

Una violenta tempesta di pioggia, fulmini e vento ha colpito Genova tra le 2 e le 5 del mattino. In tutta la città si sono verificati danni, allagamenti e blackout. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti o pericolanti. Problemi all'illuminazione pubblica e agli impianti semaforici. Una tromba d'aria si è abbattuta vicino al terminal Psa. Sull'A26, chiuso e riaperto il casello di Masone per uno smottamento.