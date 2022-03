"Spese pazze" in Liguria, Rixi assolto in via definitiva dalla Cassazione

Il deputato della Lega Edoardo Rixi, coordinatore del partito in Liguria, è stato assolto in via definitiva nell'ambito del processo sulle cosiddette "spese pazze".

"Con la conferma dell'assoluzione espressa nei precedenti gradi di giudizio, la Cassazione ribadisce la mia estraneità alle infamanti accuse di falso e peculato che ho combattuto per anni", commenta Rixi. "Pur sapendo di essere innocente - sottolinea - nel frattempo mi sono dimesso da viceministro, ho rinunciato alla poltrona da governatore e ho preferito non assumere ruoli per evitare futili critiche alla Lega e al mio operato. Una vicenda che dovrebbe far riflettere i giustizialisti della prima ora".