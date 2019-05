Scontri Genova, sindaco Bucci: "Incomprensibile dire sia colpa mia"

Il sindaco di Genova Marco Bucci, dopo gli scontri avvenuti in piazza per le proteste contro un comizio di Casapound, risponde a chi lo accusa. "Certe accuse formulate da esponenti del Pd mi lasciano incredulo - dice -. Incomprensibile che si possa dire che la colpa di quanto accaduto sia del sindaco e della sua maggioranza. Non è mio compito vietare comizi in campagna elettorale a liste che ogni cittadino troverà regolarmente sulla sua scheda".