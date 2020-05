Savona, uccise l'ex compagna al karaoke: Massari condannato all'ergastolo

E' stato condannato all'ergastolo Domenico "Mimmo" Massari, l'uomo che il 13 luglio 2019 uccise la ex compagna Deborah Ballesio con 6 colpi di pistola mentre cantava al karaoke nei bagni Aquario di Savona. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Savona. Dopo l'omicidio l'uomo fuggì per poi consegnarsi il giorno successivo al carcere di Sanremo. Massari ha sostenuto di aver ucciso non per motivi sentimentali, ma economici: si sentiva truffato dalla ex.