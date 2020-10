Savona, rifiuta di sposare uno straniero: tentano di ucciderla con un'overdose

ansa

Dopo aver provato a costringere una ragazza italiana a sposare un marocchino irregolare, l'hanno punita per il suo rifiuto, tentando di ucciderla mandandola in overdose. Per questo i carabinieri di Alassio (Savona) hanno arrestato 7 persone (6 in carcere e una ai domiciliari) con l'accusa a vario titolo di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, spaccio di sostanze stupefacenti, tentata estorsione e violenza privata.