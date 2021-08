Savona, donna di 34 anni trovata morta in una casa abbandonata

ansa

Una donna di 34 anni è stata trovata morta in una casa abbandonata ad Albenga (Savona). A dare l'allarme un residente che ha visto, dalla finestra, una persona praticare il massaggio cardiaco. L'uomo ha chiamato i soccorsi e sono intervenute l'automedica e un'ambulanza della Croce bianca locale, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. La persona che era con la vittima è ora in caserma per accertamenti. Sul cadavere è stata disposta l'autopsia.