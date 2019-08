Savona, cassonetto su campeggiatori: confessa un 17enne

Un 17enne ha confessato di aver gettato sulla spiaggia di Bergeggi (Savona) un cassonetto dalla strada sovrastante nella notte tra venerdì e sabato, ferendo al volto un 12enne francese che stava dormendo all'interno di una tenda. Ai carabinieri il ragazzo ha spiegato di "non sapere che sotto c'erano delle persone" e di aver voluto lanciare il contenitore "direttamente in mare". "Si è detto molto dispiaciuto" , hanno riferito i militari.

Come riportano i media locali, l'ipotesi più accreditata è che il 17enne fosse ubriaco al momento del lancio. A finire giù dalla scogliera sono stati due cassonetti: uno ha centrato il 12enne, che dormiva in un sacco a pelo. Il ragazzino è ancora in prognosi riservata.



I carabinieri hanno identificato il responsabile dopo che quest'ultimo è caduto in contraddizione durante il racconto della vicenda. I militari avevano interrogato tutti i giovani presenti quella notte nella vicina discoteca La Kava.



Salva per miracolo la sorella della vittima - Fino a un'ora prima che il 17enne lanciasse il cassonetto, "nel punto dell'impatto dormiva la sorella della vittima". Fortunatamente, però, la ragazza "si era da poco spostata per ragioni di comodità", hanno riferito i carabinieri. Una coincidenza fondamentale dato che altrimenti l'impatto l'avrebbe uccisa". Il ragazzino di 12 anni invece "è stato colpito 'di rimbalzo' dal cassonetto, che pesava circa dieci chili".