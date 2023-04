Savona, 16enne sposta mobili per un video su TikTok: la madre lo rimprovera e lui l'accoltella

Per girare un video su TikTok e allestire, quindi, un set congeniale alle riprese, un 16enne di Savona ha iniziato a spostare mobili in casa.

La madre, contrariata, lo ha rimproverato e così è scoppiato un violento litigio, che è presto degenerato quando è spuntato un coltello nelle mani del figlio. La donna è riuscita a schivare fendenti agli organi vitali potenzialmente mortali, ma è rimasta ferita a una mano e dovrà essere operata. Il figlio, dopo l'aggressione e dopo aver messo a soqquadro l'abitazione, è fuggito. In strada ha danneggiato due auto, tra le quali quella della madre. Successivamente, tornato a casa, è stato fermato dai carabinieri chiamati dai vicini. Ora è in una comunità, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova: dovrà rispondere dei reati di tentato omicidio e danneggiamento, come riporta La Repubblica.