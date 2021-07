Santa Margherita Ligure, la movida va avanti anche senza discoteche: ecco come vengono aggirati i divieti

A Santa Margherita Ligure, in provincia di Genova, si balla nonostante le discoteche siano chiuse. Le telecamere di "Morning News" sono entrate in uno dei locali che, nonostante i divieti, continua a far ballare i propri clienti grazie a qualche escamotage: "Basta prenotare un tavolo - spiega uno dei ragazzi all'esterno - poi una volta dentro non è richiesta mascherina o Green pass".

Molti locali, infatti, hanno deciso di reinventarsi come ristoranti, almeno all'apparenza. Da fuori, infatti, sembra di essere davanti a un posto in cui si può bere o mangiare ascoltando musica da djset, ma una volta dentro si capisce che la situazione è diversa: siamo di fronte a una vera e propria discoteca con i clienti che si scatenano in pista. E quello di Santa Margherita Ligure, non è l'unico locale in cui si balla: in zona, ci sono anche altri posti in cui si può ballare tranquillamente senza regole.