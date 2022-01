Recco, onda anomala travolge i turisti sul molo: quattro finiscono in ospedale

Sono andati sul molo per vedere le onde ma una di queste, più massiccia e alta delle altre, li ha presi in pieno sbattendoli a terra. E' successo a Recco , nel levante di Genova. Il turista in peggiori condizioni è un trentenne portato al pronto soccorso dell' ospedale San Martino assieme a un secondo ferito mentre un bimbo che si trovava con loro è stato trasferito al Gaslini . Una quarta persona è ora all'ospedale di Lavagna .

Sono stati tutti soccorsi in codice rosso per la dinamica, codice poi derubricato in giallo, di media gravità. Un'onda, anomala per dimensioni, si è abbattuta su altri due che si sono spinti troppo oltre sul molo. Anche loro sono stati buttati a terra ma, pur completamente bagnati, ma non feriti.