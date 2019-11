Ponte Morandi, Riesame: interdetti 10 ex dirigenti e tecnici Spea

Il tribunale del Riesame ha accolto la richiesta della procura di Genova di interdire dalla professione 10 tra ex dirigenti e tecnici di Spea, la società che si occupava della manutenzione e del monitoraggio delle infrastrutture per Autostrade per l'Italia. L'interdizione non è esecutiva e i legali potrebbero fare ricorso. Per l'accusa non sarebbero state eseguite le ispezioni dei cassoni, rendendo incompleti i report sullo stato del viadotti.