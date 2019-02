Ponte Morandi, ok dal Mef ai primi 60 milioni per la ricostruzione | Premier Conte: "Fare presto, Genova nel cuore"

Il decreto legge Genova, spiega il ministero dell'Economia, "autorizza la spesa di 30 milioni di euro all'anno dal 2018 al 2029 a garanzia dell'immediata attivazione del finanziamento come anticipo del versamento, cui è obbligato il concessionario, delle somme necessarie all'integrale realizzazione degli interventi a cura del Commissario straordinario per la ricostruzione dell'infrastruttura viaria, in seguito al crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 nel Comune di Genova".



Conte: "Genova nel cuore, fare presto un nuovo ponte" - "Venerdì sarò a Genova per dare inizio alle operazioni di demolizione del Ponte Morandi. Nei giorni successivi alla tragedia abbiamo spesso ripetuto una frase 'Genova nel cuore'". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Venerdì ritorno a Genova, che dal mio cuore e dai miei pensieri non è mai uscita. Ci sarò e tornerò anche successivamente per seguire le operazioni di ricostruzione. Dobbiamo fare presto per inaugurare quanto prima il nuovo ponte. Sarà il simbolo del riscatto di Genova, della Liguria, dell'Italia".