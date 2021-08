Ponte Morandi, al via le cerimonie per il terzo anniversario dal crollo

A seguire ci sarà la cerimonia per l'avvio della costruzione del Parco della Memoria, disegnato dall'architetto Stefano Boeri, con la demolizione di alcuni edifici. E infine la commemorazione delle vittime con gli interventi dell'arcivescovo, dell'imam, del sindaco, del governatore, dei ministri e di Egle Possetti, presidente del Comitato Ricordo vittime del Morandi, che ha criticato la scelta di Draghi e Mattarella di non essere presenti alla cerimonia per altri impegni. Tutto nell'area sotto il nuovo ponte.

Per la tragedia del ponte Morandi la procura di Genova ha rinviato a giudizio 59 persone, tra le quali gli ex vertici di Aspi e della ex controllata Spea incaricata delle manutenzioni, e le stesse società. Le accuse, a vario titolo, sono di crollo doloso, attentato alla sicurezza dei trasporti, omicidio stradale, omicidio colposo plurimo, falso, omissione d'atti d'ufficio e rimozione dolosa di dispositivi per la sicurezza sui luoghi di lavoro.