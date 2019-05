Ponte Genova, uno sfollato: "Sciacalli sono entrati in casa per rubare"

"Stamani abbiamo trovato la porta aperta, siamo entrati e sul tavolo c'era un piede di porco". Inizia così il racconto di un residente di via Porro, a Genova, sfollato a causa del crollo del Ponte Morandi , che ha potuto vedere la sua casa per l'ultima volta prima che venga abbattuta, così come le altre che si trovano nella cosiddetta "zona nera". "Non li definirei nemmeno ladri - ha continuato - questi sono sciacalli ".

Sul bottino portato via dai malviventi, l'uomo ha ammesso di non sapere cosa "sia stato asportato: i gioielli li avevamo già portati via. Ci saranno state altre cose, ma non ci importa. Ma è la violazione della privacy che dispiace, tanto che mia moglie e i ragazzi non sono più voluti restare. La polizia è arrivata subito. Per il resto solo rammarico per questa violazione".