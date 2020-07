Ponte Genova, parenti vittime: "Governo dia notizie su revoca concessione"

"Chiediamo la revoca della concessione e vorremmo avere notizie dal governo prima che ci sia la commemorazione del 14 agosto. Non è accettabile che dopo due anni non si sia ancora definita questa questione". Lo dice Egle Possetti, presidente del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, alla notizia che il nuovo ponte di Genova sarà affidato ad Aspi. "Non mi aspettavo altro - aggiunge -, tecnicamente e logicamente parlando mi sembrava inevitabile".