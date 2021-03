Ponte Genova, i pm: falso su progetti e lettere al ministero

IPA

Non erano falsi solo i report sui viadotti: gli ex vertici di Autostrade per l'Italia avevano falsificato anche i contenuti delle lettere inviate al ministero dei Trasporti sullo stato di salute del ponte Morandi e le attestazioni sul progetto di retrofitting (aggiungere nuove tecnologie a un sistema vecchio, ndr) da far partire nell'autunno 2018. E' quanto emerge dalle "incolpazioni provvisorie" depositate dai pm Stefano Terrile e Walter Cotugno.