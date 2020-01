Ponte di Genova, lavori fermati per fuga di gas in strada adiacente

Il lavoro in un'area del cantiere del nuovo ponte di Genova è stato fermato per precauzione a causa di una fuga di gas nella vicina corso Perrone. Lo hanno segnalato i vigili del fuoco. "Il metano è fuoriuscito dalle tombinature sulla sede stradale", hanno spiegato i pompieri. Per ragioni di sicurezza sono stati bloccati anche i lavori al ponte sulla A10.