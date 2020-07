Ponte di Genova, il sindaco Bucci: inaugurazione entro il 5 agosto

Il nuovo ponte di Genova sarà inaugurato tra l'1 e il 5 di agosto. Lo annuncia Marco Bucci, sindaco e commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera. "Abbiamo ulteriormente ristretto l'intervallo possibile per l'inaugurazione, che avverrà in un giorno compreso tra l'1 e il 5 agosto. Ora è in corso il collaudo statico, le cose stanno andando bene", sottolinea Bucci.