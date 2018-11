Ponte di Genova, corsa a due per la ricostruzione ma spuntano anche i cinesi

I tecnici del commissario Bucci sono al lavoro incessante per analizzare tutti i progetti arrivato per la ricostruzione del Morandi. Devono dare una risposta a breve per far partire al più presto i lavori. E tra le 15 proposte due sembrano essere quelle in pole position: la cordata Salini Impregilo-Fincantieri e Cimolai. Ma tra gli outsider ci sono anche i cinesi di CCCC.

Duello tra archistar: Renzo Piano vs Santiago Calatrava - E potrebbe diventare anche una battaglia tra archistar la ricostruzione del Morandi. Se Salini Impregilo-Fincantieri hanno liberamente ispirato la loro proposta ricalcando l'idea lanciata da Renzo Piano, i pordenonesi di Cimolai (specialista nei ponti in metallo) si affiderevvero allo spagnolo Santiago Calatrava, che ha firmato celebri strutture in tutto il mondo.



Tra gli outsider anche i cinesi - Ma le proposte sul tavolo di Bucci sono diverse e sono spuntati, un po' a sorpresa, anche i cinesi della CCCC, colosso delle costruzioni mondiali. Ma anche diversi nomi noti dell'ingegneria italiana: la romana Italiana Costruzioni, i friuliani Rizzani De Eccher, gli emiliani di Pizzarotti e i romagnoli di Ricciardello per concludere con la veneta Sogeco. Tutti in corsa per un affare che supererà i 200 milioni di euro di fatturato.