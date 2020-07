Nuovo Ponte Genova, secondo giorno di collaudi sulla struttura

Secondo giorno di collaudi oggi per il nuovo Ponte di Genova. Domenica, a 13 mesi dall'inizio dei lavori realizzati da Webuild e Fincantieri, sono cominciati i test, seguiti da Anas insieme a Rina. Le prove sono iniziate intorno alle 8 con i primi 16 autoarticolati che hanno percorso il ponte dando il via a quella viene definita la 'fase zero' di assestamento preventivo alle fasi di collaudo.