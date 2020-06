Negozi nell'Imperiese battono moneta: arriva il Pignurin

I commercianti di Ospedaletti, nell'Imperiese, "battono moneta": a partire da lunedì 15 giugno, in tutti gli esercizi convenzionati, si potranno ricevere sconti e pagare in Pignurin da 1, 2 e 5 euro, rilasciati sotto forma di buoni sconto sulla merce. Un modo per favorire il commercio e scacciare la crisi da lockdown. Una quarantina gli negozi hanno aderito all'iniziativa che proseguirà in via sperimentale fino al 30 settembre, con possibilità di essere rinnovata.