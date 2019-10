Maltempo Liguria, treni bloccati almeno fino a martedì mattina  

Per il forte maltempo tra Liguria e Piemonte al momento resta interrotta la linea ferroviaria danneggiata dagli allagamenti. Per questo né per la serata né per martedì mattina è prevista la ripresa dei servizi ferroviari tra Genova-Milano e Genova-Torino e Genova-Ovada. Lo rende noto Ferrovie spiegando inoltre che alcuni dei treni rimasti bloccati stanno tornando indietro.