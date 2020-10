Maltempo Liguria, Toti: "Almeno 5 giorni per togliere Triora da isolamento"

Ci vorranno "almeno cinque-sei giorni" per riparare la strada d'accesso al borgo di Triora, in provincia di Imperia, l'unica località della Liguria rimasta isolata a causa di una frana provocata dal maltempo. Lo ha detto il presidente della Regione, Giovanni Toti. "Stiamo recuperando la viabilità principale e in alcuni punti anche la secondaria - ha spiegato -, credo che nelle prossime ore la maggior parte dei problemi in Liguria sarà risolta".