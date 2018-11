Maltempo, allagamenti e frane a Genova: frazione isolata | Un disperso

Le forti piogge che hanno colpito Genova nelle ultime 24 ore hanno provocato piccole frane e smottamenti. In Val Varenna, sulle alture del capoluogo, la frazione di San Carlo di Cese è rimasta in parte isolata per il cedimento della strada carrabile che la collega alla città. Circa 200 persone attendono che i tecnici mettano in sicurezza un passaggio per consentire almeno un collegamento pedonale.

Si cerca una persona - I vigili del fuoco stanno cercando una persona che potrebbe essere stata travolta dalle acque del torrente. Si stanno perlustrando le rive del corso d'acqua "perché nei giorni scorsi si era notato un accampamento con una tenda lungo le sponde", spiegano i vigili del fuoco. "Essendo stata trovata una porzione della tenda sono cominciate le ricerche lungo il greto. La perlustrazione viene fatta da due Soccorritori Acquatici Sa e dalla squadra di Multedo che sta scendendo lungo il corso d'acqua", hanno fatto sapere i tecnici.



Vigili del fuoco al lavoro per ripristinare i collegamenti - Vigili del fuoco, Aster e Ireti sono in azione per permettere al più presto il transito pedonale in sicurezza. Amt ha predisposto da lunedì mattina un servizio di bus navetta da e verso Pegli, in raccordo con il servizio bus presente all'interno della zona attualmente ancora isolata. Nella zona è presente fin da sabato sera un presidio sanitario, che da domenica è stato sistemato nell'ex Scuola Comunale di San Carlo di Cese.



I soccorsi sono al lavoro anche per ripristinare la viabilità interrotta all'altezza di località Camposilvano (prima di Lencisa); lunedì il transito veicolare sarà riaperto dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 21. Nel frattempo ci saranno ulteriori interventi di verifica sul posto delle frane per riattivare definitivamente la viabilità in caso di esito positivo.