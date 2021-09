Livorno, cavo si stacca da nave in ormeggio: muore portuale 55enne

IPA

Un marittimo di origine filippina, 55 anni, è morto dopo essere stato colpito da un cavo di acciaio mentre si stavano effettuando le operazioni di ormeggio di una nave al porto di Livorno. L'operaio è stato colpito in pieno dal cavo che si è spezzato. Subito soccorso dal 118, nonostante i tentativi di rianimazione, per il 55enne non c'è stato niente da fare. Sul posto anche Polmare e capitaneria di porto.