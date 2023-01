Linda Cerruti, 12 denunciati per i post offensivi alla nuotatrice

Ad agosto dell'anno scorso, l'atleta aveva festeggiato il rientro vittorioso dagli europei di nuoto di Roma postando sui social una foto in costume da bagno in una classica posa del nuoto sincronizzato, esibendo le otto medaglie conquistate: sei argenti e due bronzi. L'immagine aveva però scatenato una serie di commenti "palesemente diffamatori e sessisti".

Linda Cerruti, che si era detta "basita nonché schifata" dalle offese ricevute per quello scatto sul molo di Noli (Savona), aveva dichiarato sin dal primo momento che avrebbe proceduto per vie legali. Dopo la denuncia alla polizia postale di Savona per sei utenti è scattata una perquisizione informatica e altri sei sono stati convocati presso i Centri operativi della propria città e dovranno rispondere del reato di diffamazione aggravata.

Sono in tutto dodici le persone, provenienti da diverse regioni d’Italia, ritenute dagli inquirenti come gli autori dei commenti diffamatori più condivisi. Tra questi un impiegato romano, cinquantenne; un operaio veneto; due pensionati residenti in Lombardia; un dipendente pubblico quarantenne, residente in Friuli Venezia Giulia e un trentenne, residente in Sardegna.