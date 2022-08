Linda Cerruti dopo i commenti sessisti: "Denuncio tutti"

La pluricampionessa Linda Cerruti torna a parlare degli insulti sessisti e volgari ricevuti dopo aver condiviso una foto fatta in spiaggia mettendo in mostra le otto medaglie vinte ai recenti campionati europei di nuoto sincronizzato.

Quello che c'era da scrivere l'ho scritto nel mio post. Ora è tempo di agire: voglio capire come procedere per vie legali. Magari con la polizia postale, soprattutto sui commenti più spinti. Lo faccio per me stessa, e per i bambini che ci vedono come esempio", dice l'atleta in un'intervista a Repubblica.