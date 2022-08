Linda Cerruti, commenti sessisti alla foto social: "Schifata"

Sempre sul proprio profilo Instagram, Cerruti si è lasciata andare a un

lungo sfogo

per il tenore dei commenti scritti dai lettori: "La foto mi ritrae in una posa artistica, tipica del mio sport, a testa in giù e in spaccata, insieme alle otto medaglie vinte in quello che è il miglior campionato europeo della mia carriera. Stamattina una mia amica mi invia uno di questi post condiviso dalle testate giornalistiche sulla loro pagina Facebook, lo apro e rimango letteralmente basita nonché schifata dalle centinaia, probabilmente migliaia, di commenti fuori luogo, sessisti e volgari che lo accompagnano".

Cerruti ha quindi pubblicato sul proprio profilo le parole che sono state scritte sotto quella foto, archiviandole in un carosello di quattro foto: "Riporto alcuni screenshot esemplificativi della pochezza di alcune frasi a commento della foto - ha spiegato l'azzurra -. Dopo più di 20 anni di allenamenti e sacrifici,

trovo a dir poco VERGOGNOSO

e mi fa davvero male al cuore leggere quest'orda di persone fare battute che sessualizzano il mio corpo. Un sedere e due gambe sono davvero quello che resta, l’argomento principale di cui parlare? (...) Ci tengo, allo stesso tempo, a ringraziare tutte le persone che hanno preso le distanze da questi commenti, mi hanno "difesa" ed hanno apprezzato la foto per quello che è: l’immagine di un'atleta di nuoto artistico orgogliosa dei suoi risultati", ha concluso nel suo post.