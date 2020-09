L'Isola Gallinara diventa pubblica, lo Stato esercita la prelazione e compra la villa padronale di Albenga

L'Isola Gallinara, situata davanti ad Albenga (Savona), che rischiava di restare esclusiva proprietà privata del magnate ucraino Olexandr Boguslayev, diventa un bene pubblico. Il ministero per i Beni, le Attività culturali e per il Turismo ha infatti disposto l'esercizio della prelazione sulla villa padronale e su parte dei diversi corpi di fabbrica in vendita. La magione di Albenga diventerà una sede espositiva aperta al pubblico.