Liguria, cantieri e ispezioni sulle autostrade: sull'A10 ritardi di ore e code chilometriche

Altra giornata di caos in Liguria per i cantieri sulle autostrade. A Genova l'intera viabilità è andata in tilt per il prolungamento inatteso della chiusura del tratto della A10 tra l'allacciamento con la A26 e Arenzano, verso Savona, per completare le ispezioni in galleria Borgonovo. Si sono registrati 20 chilometri di coda da Sampierdarena ad Arenzano. Il governatore Toti: "Esposto-denuncia alla procura e diffida al Mit".

Sulla A10 ci sono stati 12 chilometri di coda tra il bivio A26 e Arenzano. Altri 6 chilometri di coda tra Masone e il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia. Poi la situazione e' andate lentamente migliorando con la riapertura del tratto tra A10 e A26.

Toti: "Diffida al Mit ed esposto" Un esposto-denuncia inviato alla procura, una diffida al Mit e un ordine del giorno da portare in Conferenza Regioni: sono le azioni annunciate dal governatore Giovanni Toti in "una delle giornate peggiori" per il traffico autostradale in Liguria rinnovando l'invito al Mit alla predisposizione di "un nuovo piano" di controlli nelle gallerie.

"Non è arrivato cenno di risposta - ha detto Toti -. Abbiamo inviato una diffida affinché il Mit si sieda attorno a un tavolo entro 7 giorni per quantificare il danno subito dalla Liguria. Altrimenti agiremo per vie legali".

Autostrade: "Da sabato 4 ampliate esenzioni pedaggio" "Autostrade per l'Italia, dati i rilevanti disagi sulle tratte liguri generati dalla concentrazione di attività di ispezione e manutenzione delle gallerie - necessaria per ottemperare alle prescrizioni del Mit di fine maggio - ha stabilito un'ulteriore estensione delle esenzioni tariffarie rispetto a quelle già in essere dallo scorso 2 giugno.

Oltre alle gratuità già attive per il traffico locale sulla rete ligure, da sabato 4 luglio entreranno in vigore anche le seguenti agevolazioni, valide per tutti i veicoli, indipendentemente dalla provenienza, che percorrono i seguenti tratti in entrambe le direzioni: esenzione totale dei tratti dell'A12 e dell'A7 da Lavagna a Genova Ovest a Vignole Borbera, esenzione totale del tratto dell'A10 da Varazze a Genova Aeroporto, esenzione totale del tratto dell'A26 da Ovada all'allacciamento con l'A10. In totale satranno esentati tratti per 150 chilometri.