La Spezia, sparatoria in pieno giorno in piazza: un morto

Enzo Daprile, 56 anni, titolare di un ristorante a Cadimare, è stato ucciso in una sparatoria avvenuta in centro a La Spezia. E' successo in piazzale Ferro, nei pressi della stazione. A sparare sarebbe stato un sottufficiale dell'Aeronautica, che è stato portato in questura per essere interrogato. L'uomo è stato individuato dalla polizia in base alle testimonianze raccolte subito dopo i fatti. Inutili per la vittima i tentativi di soccorso.