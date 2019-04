La Spezia, cade il cancello d'ingresso al parco giochi: muore bimba di tre anni

Una bambina di tre anni è morta a a Pugliola, frazione del Comune di Lerici, nello Spezzino , schiacciata dal cancello di un parco giochi che le è caduto addosso. La bimba era in compagnia del nonno, che è rimasto ferito, e dello zio. Sull'accaduto indagano i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, riportata dai giornali locali, il cancello sarebbe uscito dalle guide travolgendo la bambina. Il nonno, vedendo la pesante struttura cadere, avrebbe cercato di proteggere la nipote, ma senza riuscirci. L'uomo sarebbe rimasto ferito cercando di salvare la piccola, che, in un primo momento, è stata portata all'ospedale Sant'Andrea della Spezia. Nel frattempo da Genova era stato attivato l'elisoccorso, che è atterrato al campo sportivo di Romito Magra. Purtroppo, però, mentre si predisponeva il trasporto, la bambina non ce l'ha fatta. Il tentativo di soccorrerla da parte dei medici si è rivelato vano.



Il nonno della bambina è stato soccorso per un trauma al volto e lo zio ha avuto un malore. I carabinieri hanno messo sotto sequestro l'area e stanno procedendo ai rilievi, mentre il corpo della piccola è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia.