La Spezia, anziano uccide la moglie malata e poi si toglie la vita

Omicidio-suicidio a La Spezia dove un uomo ha ucciso la moglie sparandole e poi si è tolto la vita. E' successo in un appartamento in via Nazionale, nel centro del capoluogo ligure. L'uomo è un carrozziere in pensione di circa 75 anni, la moglie, coetanea, era malata. Al momento del gesto in casa c'era una assistente familiare ora sotto shock. L'arma pare fosse detenuta legalmente. Sul posto è intervenuta la Polizia insieme al personale del 118.