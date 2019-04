Imperia, la preside che usava l’auto della scuola: "Sono andata a comprare il pane"

Annarita Zappulla, preside dell'Ipsia Marconi di Imperia in Liguria, era finita al centro delle polemiche per aver utilizzato l'auto della scuola per fare delle commisioni personali. Intervistata dalle “Iene”, la donna sostiene di essere “andata a Mentone per compare il pane”, e spiega che non c’è nulla di strano nell’utilizzo dell'auto scolastica.



"Le Iene", però, fanno notare alla donna che il veicolo sarebbe a disposizione dei soli studenti per le esercitazioni scolastiche, perché parte dell'attrezzatura in dotazione alla scuola. Dopo alcune domande la donna si spazientisce e decide di interrompere l’intervista, senza fornire ulteriori spiegazioni all'inviata.