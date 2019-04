Imperia, viaggi personali con l'auto dell'istituto: arrestata una preside

I carabinieri hanno arrestato la preside dell'istituto scolastico Ipsia Marconi di Imperia , Anna Rita Zappulla, con l'accusa di peculato . La dirigente è stata infatti sorpresa al rientro dalla Francia con l'auto di servizio della scuola usata a fini personali. I militari hanno atteso che la donna rimpatriasse per fermarla in flagranza di reato e portarla in caserma. Le indagini sono iniziate a marzo dopo una segnalazione interna all'istituto.

Secondo i carabinieri, l'attività investigativa avrebbe permesso di documentare l'uso improprio dell'auto scolastica di cui reggeva la dirigenza, utilizzandola non solo in provincia di Imperia, ma anche fuori regione e addirittura oltreconfine. La donna, 62enne originaria di Marsala (Trapani), non ha saputo giustificare perché si trovasse sull'auto di servizio. La dirigente scolastica è stata portata nel carcere genovese di Pontedecimo.



L'inchiesta, spiegano i carabinieri, ha consentito di "acclarare l'abitualità della condotta, facendo emergere il pieno uso per finalità private di un bene di cui la preside aveva la disponibilità", ma "per i soli fini connessi al suo ruolo".