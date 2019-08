Il ponte Morandi un anno dopo, Genova vive tra memoria e rinascita

14 agosto 2018, diluvia su Genova. Alle 11:36 un fulmine schiocca per un attimo in cielo. E in quell'istante crolla il viadotto sulla A10 che tutti chiamano "ponte di Brooklyn". Era il ponte Morandi. Quarantatré vite in viaggio spezzate in pochi secondi, accartocciate sotto tonnellate di cemento armato. Sedici i feriti. Un anno dopo, Genova guarda alla rinascita, prima con la demolizione di ciò che resta del viadotto e poi con la realizzazione del progetto di Renzo Piano.