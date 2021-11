Genova, trovato morto Salvatore Di Giangi: era un fedelissimo di Riina

Ansa

Sono in corso accertamenti dopo il ritrovamento del cadavere di Salvatore Di Gangi, 80 anni, considerato uno dei fedelissimi di Totò Riina e già condannato a 17 anni di reclusione per mafia. Il corpo è stato trovato tra due binari della galleria ferroviaria tra le stazioni di Genova Principe e Genova Brignole. Non si esclude che l'uomo stesse camminando all'interno della galleria in stato confusionale e sia stato travolto da un convoglio dopo un malore.