Genova, tavolino sull'uscio di una gastronomia: ristoratore multato 4 volte 

Multato quattro volte per due tavolini sull'uscio del suo locale ai Caruggi di Genova. È la storia di Alessandro Parodi, proprietario di una rosticceria nel centro del capoluogo ligure. "Sono stato sanzionato perché due avventori hanno mangiato su questi tavolini - ha spiegato a "Mattino Cinque" - per i carabinieri non sarebbero legali in quanto, essendo proprio all'ingresso del locale, creerebbero assembramento. Così, dopo aver multato i due clienti hanno multato anche me".

Il ristoratore era stato costretto a mettere i tavolini sull'uscio della sua rosticceria. "Inizialmente li avevo fuori - ha raccontato - ma per il comune avrebbero impedito il passaggio ai mezzi di soccorso, così ho deciso di sistemarli proprio all'ingresso, ma non è andata bene".