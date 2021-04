Acquario di Genova: aspetta i visitatori a pinne aperte

Con il ritorno della Liguria in fascia gialla, Acquario di Genov a e Galata Museo del Mare riaprono le porte al pubblico. L’ Acquario di Genova è aperto sette giorni su sette, mentre Galata accoglie i visitatori dal giovedì alla domenica . Dopo tanti mesi di chiusura, all’Acquario si può tornare a far visita ai propri animali preferiti, come lamantini, squali, delfini, pinguini, oppure, presso il Galata, sperimentare l’emozione di un viaggio attraverso gli Oceani, salire a bordo delle diverse imbarcazioni ricostruite a grandezza reale e vivere le emozioni di marinai e capitani dal ‘600 ad oggi. L'acquario ha riaperto i battenti il 26 aprile, mentre Galata è accessibile da giovedì 29.

Il percorso espositivo dell’Acquario è interamente fruibile, dal lunedì alla domenica, ad eccezione della vasca tattile, della sala VR Gear e del giardino Un battito d’ali. Sono sospese per il momento le esperienze collaterali alla visita. In occasione della riapertura, l’Acquario di Genova lancia un’iniziativa speciale per coinvolgere il pubblico: cinque social Ambassador faranno conoscere, con il loro personalissimo stile, la vita dell’Acquario e le attività di ricerca e conservazione portate avanti dallo staff scientifico. Per garantire la sicurezza dei visitatori, l’Acquario di Genova lo scorso giugno ha conseguito, prima struttura turistico culturale al mondo, la Biosafety Trust Certification del RINA, una certificazione che, tende ad attuare misure di prevenzione ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.

Per facilitare il distanziamento sociale, rimane ridotta la capienza massima di visitatori in ingresso per ogni fascia oraria di mezz’ora, mentre una apposita segnaletica favorisce il corretto distanziamento di fronte alle vasche espositive.

Galata Museo del Mare, Il più grande museo marittimo del Mediterraneo e una tra le strutture museali più visitate della Liguria, è aperto alle visite da giovedì a domenica. Gli amanti del mare hanno a loro disposizione l’intero percorso espositivo, compreso il sommergibile Nazario Sauro, ma ad eccezione della Sala della Tempesta. I giovanissimi possono approfittare di un accompagnatore di eccezione: Geronimo Stilton, l’amatissimo topogiornalista di Topazia, il quale si presta a fare da guida lungo un percorso tematizzato in 15 tappe, alla scoperta del mare e della navigazione.

Per rendere la visita ancora più coinvolgente, nei primi quattro giorni di apertura, il personale del museo offrirà al pubblico in sala un approfondimento guidato sulla Galea: uno storytelling basato su aneddoti e curiosità di schiavi, forzati e buonavoglia, impegnati a “vogare” in una galeotta della Repubblica di Genova. L’attività, a cura di Solidarietà e Lavoro, sarà ripetuta ogni ora durante l’orario di apertura.

Sia l‘Acquario, sia Galata sono dotate di postazione di rilevazione della temperatura corporea prima dell’accesso, di una segnaletica dedicata per favorire il giusto distanziamento sociale e di dispenser di gel igienizzante lungo il percorso. È obbligatorio l’uso della mascherina per l’intera durata della visita. I biglietti sono acquistabili preferibilmente online sui siti delle due strutture, oppure in biglietteria (in Acquario da lunedì a venerdì). Durante il fine settimana e nei giorni festivi è obbligatoria la prenotazione. Il sito web contiene tutte le informazioni su orari, accessi, prezzo dei biglietti, modalità di utilizzo dei tagliandi acquistati in precedenza e facilitazioni per i residenti di Genova.

I siti Internet da visitare sono: www.acquariodigenova.it; www.galatamuseodelmare.it.