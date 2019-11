Genova, si sente male in strada: muore bimbo di 3 anni

Un bambino di tre anni è morto a Genova dopo essersi sentito male per strada. Il piccolo, secondo quanto raccontato dalla mamma, aveva avuto nei giorni scorsi febbre alta. Nelle ultime ore la temperatura era scesa e la donna e il bimbo erano usciti per accompagnare il fratello più grande a scuola. Dopo il malore, il bambino è stato trasportato al pronto soccorso. Il pm ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti.