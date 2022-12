Genova, sequestrato dai carabinieri un quadro di Rubens a Palazzo Ducale

I carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale hanno sequestrato un quadro di Rubens esposto in queste settimane a Genova, al Palazzo Ducale.

Si tratta del "Cristo risorto appare alla madre", per cui quattro persone sono indagate per esportazione illecita di opere d'arte. Il dipinto sarebbe stato fatto uscire dall'Italia come appartenente genericamente alla scuola fiamminga e poi autenticato come Rubens a Praga.