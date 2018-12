Era fermo lì da quella tragica mattina del 14 agosto, quando a Genova il Ponte Morandi è venuto giù con il suo carico di 43 vite umane. L'ultimo tir che era sul moncone rimasto in piedi è stato rimosso e portato in una zona sicura a quasi 4 mesi dalla tragedia. Le operazioni sono state condotte dai vigili del fuoco che su Twitter hanno pubblicato il video. Nelle immagini si vede il mezzo pesante, l'ultimo, dunque, che gravava ancora sulla struttura pericolante, che in retromarcia lascia quella lingua di asfalto mortale.