Genova, pallanuotisti accusati di violenza sessuale e revenge porn | La vittima: "Paralizzata dalla paura"

Il racconto della vittima: "Ero paralizzata dalla paura"

Come scrive la Stampa, nei tre interrogatori avvenuti dopo la denuncia la 22enne ha raccontato di "essere andata lei spontaneamente a casa di uno dei due pallanuotisti. Mi fidavo, è il compagno di una mia amica. Non avrei mai potuto credere che si sarebbe comportato in quel modo". La ragazza aveva bevuto, sia a una festa in casa, dove si trovava all'inizio della serata, sia in discoteca dove aveva poi raggiunto un'altra compagnia: per questo ha ammesso di non ricordare tutto ma di aver "flash di quei momenti terribili. Avevo bevuto diversi bicchieri di vodka lemon". Finché il ragazzo, di cui si fidava, l'ha invitata a casa ma una volta entrata nell'appartamento è stata subito molestata. In casa c'era anche l'amico, che "mi ha messo le mani sulle gambe e voleva farmi bere ancora". La 22enne è stata portata nella stanza da letto dove è avvenuto il rapporto. "E' andato avanti per oltre un'ora. Un incubo. Non vedevo l'ora che finisse. Non mi muovevo, non avevo la forza. Ero come paralizzata dalla paura. Temevo che mi facessero male. Per questo non ho reagito alla violenza sessuale che stavo subendo e che sembrava infinita". La giovane ha spiegato come fosse condizionata dall'alcol bevuto: "Mi ha come impedito di muovermi, avevo il magone e non riuscivo neppure a parlare. Li ho solo pregati di smetterla ma loro sono andati avanti senza fermarsi".