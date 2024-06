Genova, a 73 anni rimasta senza casa: "Vivo in auto"

"Tre anni fa, dopo la morte di mio marito, non sono più riuscita a pagare l'affitto - ha spiegato la donna al programma di Canale 5 -. Ero completamente dipendente da lui ed era lui che si occupava di tutti i pagamenti, dall'affitto alle bollette, e in assenza di risparmi, non ce l'ho più fatta a sostenere le spese. Tramite una signora della Caritas sono stata in un istituto di suore, ma era una Rsa e dopo due mesi me ne sono dovuta andare perché non potevano più ospitarmi. Alla mia età è dura vivere così, non è vita questa, ho bisogno di un alloggio: al mattino ho dei dolori, essendo obbligata a dormire in auto. Per lavarmi sono costretta ad andare da una mia amica che mi concede il suo bagno per tre o quattro ore al giorno durante la sua pausa pranzo, in quella fascia oraria riesco a mettermi in ordine".