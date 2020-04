Genova, morto di coronavirus dopo test negativo: infettato il reparto

Otto pazienti e quattro operatori sanitari dell'ospedale di Lavagna (Genova) sono risultati positivi dopo che, nel reparto di Medicina, è stato curato senza precauzioni un 41enne morto di coronavirus. Arrivato in ospedale a Sestri Levante con una polmonite bilaterale dovuta al Covid-19, aveva avuto una diagnosi negativa. Rimandato a casa, era poi entrato a Lavagna in un reparto no Covid, dove è morto. Gli accertamenti hanno rivelato che era positivo. Segui in termpo reale tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui