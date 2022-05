Genova, morta a 32 anni dopo una dose di AstraZeneca: il rimborso ai parenti è di 77mila euro

Il fondo stanziato dallo Stato -

Lo Stato ha infatti stanziato un fondo da 150 milioni di euro destinato proprio a chi ha subito danni dalla vaccinazione anti-Covid. Come riportato dall'edizione genovese di Repubblica, la consulenza del medico legale Luca Tajana e dell'ematologo Franco Piovella ha stabilito come "il decesso della paziente sia ragionevolmente da riferirsi a effetti avversi da somministrazione di vaccino anti-Covid", e allo stesso tempo ha scagionato il comportamento dei medici coinvolti nella vaccinazione.

Genitori valutano una causa civile -

Vista l'entità dell'indennizzo, i genitori valutano una causa civile. La famiglia Tuscano si è affidata agli avvocati Federico Bertorello e Tatiana Massara per capire come muoversi. Per il momento i due legali si stanno occupando delle pratiche burocratiche per accedere quantomeno agli indennizzi previsti. Al di là dell'indennizzo, però, i legali e i familiari stanno ragionando anche su una lettera di messa in mora nei confronti dell'Avvocatura dello Stato.