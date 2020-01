Genova, la piccola Tafida esce dal reparto di rianimazione del Gaslini

Tafida Raqeeb, la bimba di 5 anni in gravi condizioni trasferita il 15 ottobre all'ospedale Gaslini da Londra, dopo la battaglia avviata dai genitori affinché non le venisse interrotto il supporto alle funzioni vitali come chiesto dal Royal London Hospital, è uscita dal reparto di rianimazione del pediatrico dove si trovava dal 30 ottobre. Gli specialisti l'hanno trasferita nell'hospice dove sarà sottoposta a cure riabilitative.