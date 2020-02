Genova, il nuovo ponte acquista sempre più forma: posato l'ultimo dei 18 piloni

Acquista sempre più forma il nuovo ponte di Genova e, mentre si festeggia, non si smette di lavorare. E' stata posata l'ultima delle 18 pile del nuovo viadotto - ciascuna alta 40 metri - che dovranno sostenere il chilometro in acciaio. Un'impresa a tempo record: otto mesi fa la prima gettata di cemento. Il cantiere è in funzione 7 giorni su 7 a ritmi serrati, sotto la supervisione dei due commissari alla ricostruzione, il sindaco di Genova Marco Bucci e il governatore ligure Giovanni Toti.