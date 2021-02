Genova, il commesso della donna uccisa dall'ex: "Clara aveva incubi e si era pagata il funerale"

A svelare un inquietante retroscena, all'indomani dell'omicidio di Clara Ceccarelli per mano del suo ex, è il commesso del suo negozio a Genova. "Due settimane fa, - ha riferito Herbert Lima, dipendente brasiliano che in modo saltuario lavorava nella pantofoleria di via Colombo - si era andata a pagare il funerale; forse aveva un presentimento, faceva brutti sogni e non voleva gravare sull'anziano padre e sul figlio trentenne disabile".