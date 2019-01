Genova: gli negano l'asilo, 25enne nigeriano si suicida sotto un treno

A raccontare la sua tragica fine sono la Prefettura del capoluogo ligure e i cooperanti della Migrantes di Genova, di cui è responsabile don Giacomo Martino. E' stato proprio lui a dover fare il riconoscimento del corpo. "Un momento difficile - dice il sacerdote -, ma importante: lo volevo accompagnare in questa sua ultima desolazione".



"Come ricorrente ante decreto Sicurezza era tra quanti avrebbero potuto ricevere il permesso di soggiorno per motivi umanitari", spiega Maurizio Aletti, della cooperativa "Un'altra storia" che lavora accanto al sacerdote.



Non ci sarebbe dunque una relazione diretta tra il tragico gesto del giovane e il nuovo assetto normativo legato al decreto Sicurezza, che ha fortemente ristretto le possibilità di accesso ai permessi di soggiorno per motivi umanitari. "Probabilmente il clima attuale ha fatto aumentare la disperazione in una vita che è un mistero di problemi, violenze e tragicità difficile da capire", commenta Aletti.



Prince Jerry aveva cinque fratelli. Una sorella, da quanto filtrato, dovrebbe riuscire ad arrivare venerdì a Genova dalla Spagna, in tempo per partecipare al funerale, che sarà celebrato venerdì mattina dallo stesso don Martino, mentre una seconda sorella arriverà nei prossimi giorni.